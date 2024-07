Ranking TOP 10 najlepszych jezior i plaż w Wielkopolsce. Jakie jeziora polecane są dla rodzin z dziećmi? [04.07.2024]

Sieraków, Jezioro Jaroszewskie to nasz numer 3 w rankingu najlepszych Jezior w Wielkopolsce. 70 kilometrów od Poznania znajdziemy Sieraków i Jezioro Jaroszewskie. To miejsce lubiane i często wybierane przez Wielkopolan. Aktualnie brak oceny wody przez Główny Inspektorat Sanitarny Udogodnienia na Jeziorze Jaroszewskim - wyznaczona strefa w wodzie - strefa na plaży do rekreacji i sportu - na kąpielisku jest pomost, molo - możliwość cumowania sprzętu wodnego - punkt czerpania wody - kosze na śmieci - toaleta - przebieralnie - maszt z flagą WOPR - ratownik - miejsce do kąpieli dla dzieci - zakaz wprowadzania zwierząt domowych - do wglądu regulamin kąpieliska -punkty gastronomiczne w pobliżu plaży

Iwona Paroń