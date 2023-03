Ratowanie Marzanny 2023. Wspólna kąpiel ponad 350 morsów w Osiecznej

Wiosna na dobre zadomowiła się w kalendarzu, a wraz z nią kończy się sezon na morsowanie.

Jestem w szoku jak szybko zleciał ten sezon. To prawda, że zrobiła się moda na morsowanie, jednak to dobrze. Nie znam nikogo, kto by ucierpiał podczas wejścia do wody. Generalnie osoby, które przychodzą po raz pierwszy bardzo ostrożnie wchodzą, a potem widzimy je co tydzień. To zdrowy nałóg - mówiła jedna z uczestniczek 10 Ratowania Marzanny w Osiecznej.