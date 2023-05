Remont dachu w Trapezie. Kiedy skończą modernizację, która trwa już prawie od roku?

Trapez droższy i z kolejnymi opóźnieniami. Skończą w czerwcu?

Remont Trapezu nie ma szczęścia do terminów. Pierwotnie miał być zakończony do końca 2022 roku. Wykonawcy się to nie udało więc MOSIR wyznaczył nowy termin - koniec lutego 2023. Pod koniec stycznia 2023 stało się jasne, że ten termin jest całkowicie nierealny. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował kalkulację dodatkowych prac i trzeci już termin ich realizacji prac. Do czerwca 2023. Czy jest on realny? Pokażą to najbliższe tygodnie.