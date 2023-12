Remont ulicy Fabrycznej wywołał w Lesznie emocje większe niż jakakolwiek inna inwestycja. Dziś mijają dwa lata od jej otwarcia

Remont Fabrycznej w Lesznie był w wielu wymiarach inwestycją wyjątkową. Początkowo emocje rozpalała kwestia kosztów prac i braku konsultacji społecznych. Początkowo radni i mieszkańcy słyszeli o kosztach remontu na poziomie 12 milionów złotych, ale po przetargu oferty skoczyły do 23 milionów. Tłumaczono to koniecznością dodatkowych prac branży wodociągowej.

Gdy opadły emocje związane z kosztami inwestycji ogromne emocje pojawiłysię z powodu planowanej wycinki drzew. Organizowane były protesty, a po ostatecznej inwentaryzacji przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski, liczbę drzew do wycinki ograniczono w znacznym stopniu.

"Ręce precz od drzewa", "drzewa to nasz tlen" - między innymi takie hasła towarzyszyły mieszkańcom, którzy spotkali się dziś (25 VIII) po południu na ul. Fabrycznej. Protestowali przeciwko planowanej…

To jednak nie zakończyło tematu drzew przy tej inwestycji. W czasie prac modernizacyjnych doszło do praktyk, które wzbudziły ogromne emocje. Do mediów dotarły zdjęcia i filmy pokazujące na robotnicy wyrywają z korzeniami drzewa, które potem wkopywano ponownie już z uszkodzonymi systemami korzeniowymi.