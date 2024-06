Remont ulicy Łowieckiej w dzielnicy Gronowo w Lesznie powoli się kończy. Mieszkańcy długo na to czekali

Inwestycja na gęsto zamieszkałym osiedlu nie była łatwa. Na dłuższy czas zamknięto skrzyżowanie Łowieckiej z Myśliwską i na pewien czas główna droga dojazdowa do Gronówka stała się nieprzejezdna. Obecnie prace drogowe już powoli zmierzają do końca. Nowa kostka brukowa jest już ułożona od Gronowskiej za skrzyżowaniem z Sadową aż do Myśliwskiej. Po latach nawierzchnię zyskał też odcinek Gronowskiej do przejazdu kolejowego.