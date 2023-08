Resortem zdrowia będzie kierowała posłanka reprezentująca ziemię leszczyńską

Posłanka Katarzyna Sójka pokieruje Ministerstwem Zdrowia

Podczas konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki poinformował o dymisji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jego stanowisko ma zająć Katarzyna Sójka - posłanka reprezentującą okręg kalisko - leszczyński.

Łukasz Cichy

Katarzyna Sójka ma 37 lat i jest lekarką oraz inżynierem leśnictwa. Posłanka pracuje w 3 poselskich komisjach (zdrowia, polityki społecznej i rodziny, oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa) i 3 podkomisjach (podkomisja stała do spraw jakości powietrza, podkomisja stała do spraw rodziny, podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie). Rozmowę z Katarzyną Sójką znajdziesz TUTAJ

Po powołaniu Katarzyny Sójki na ministrę zdrowia, w radzie ministrów okręg kalisko - leszczyński będą reprezentowały dwie kobiety. Magdalena Maląg, która od listopada 2019 roku szefuje ministerstwu rodziny i polityki społecznej oraz Katarzyna Sójka kierująca ministerstwem zdrowia.