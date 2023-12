Rodzice proszą o pomoc. Zbierają pieniądze na rehabilitację i leczenie Julki z Leszna

W chwili narodzin Julki, cały nasz świat zmienił się nieodwracalnie. Nie chodzi tylko o to, że przelaliśmy swoją miłość na maleńką, bezbronną istotkę. Od tamtej chwili staliśmy się rodzicami niepełnosprawnego dziecka, które już zawsze będzie od nas zależne - mówią rodzice Julii.

Julka urodziła się z bardzo ciężko chora. Z przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem, skoliozą kręgosłupa i niedowładem kończyn dolnych. Nie siedzi sama i nie chodzi. Tylko przez chwilę potrafi utrzymać coś w swoich dłoniach. Z tego względu nawet w kwestii zjedzenia jakiegokolwiek posiłku potrzebuje pomocy.

Córka nie mówi. Nie jest w stanie powiedzieć nam czego potrzebuje, jak się czuje, co ją boli, czego się boi. Porozumiewa się z nami tylko za pośrednictwem gestów i różnych, swoich dźwięków. Do tego wszystkiego dochodzi padaczka lekooporna oraz krótkowzroczność. Nawet sprawy fizjologiczne są poza jej zasięgiem. Julka musi być bowiem cewnikowana co 3 godziny - dodają rodzice chorej.