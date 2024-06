Rowerem dla sierot z Ukrainy. Szlachetna akcja dwóch zapalonych rowerzystów Dariusz Staniszewski

Prosto z Londynów przyjechał na rowerze do Leszna Mikołaj Nawłatyn. Od 10 lat chłopak na co dzień pracuje jako menadżer, a rowerem jedzie w akcji charytatywnej dla ukraińskich sierot. W Lesznie dołączył do niego wuja Stanisław z Lublina.