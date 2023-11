Rowerem do 35 km od Leszna. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 listopada?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Leszna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 35 km od Leszna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Leszna warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Leszna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Leszna, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 listopada w Lesznie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 25%. W niedzielę 19 listopada w Lesznie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 44%. 🚲 Trasa rowerowa: Rezerwaty i krajobrazy Spalskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,78 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 2 944 m

Suma zjazdów: 2 918 m Irki2 poleca trasę mieszkańcom Leszna Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mikroregion Chazy i Stawy Milickie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,03 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 225 m

Suma zjazdów: 144 m Plantmar poleca trasę mieszkańcom Leszna

Mikroregion Chazy to obszar w dorzeczu Orli, teren osadnictwa śląskiego z XVI-XVII w. Chazacy - potomkowie osadników śląskich do dziś zachowali swą odrębność w kulturze i gwarze. Obecnie zamieszkują kilka wiosek skupionych wokół Zielonej Wsi.

Trasa jest kontynuacją szeregu moich wypraw wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej, tak więc i tym razem fragmentami przebiega jej śladem odkrywając to, co pozostało do naszych czasów. Najczęściej to kamienie rzadziej słupki graniczne oraz budynki niemieckiej straży granicznej (Czarny Las, Gatka) ale natrafić też można na dobrze zachowane zapory drogowe w okolicy dawnej karczmy Zielony Jeleń.

Trasa łatwa dla tych, którzy nie stronią od jazdy polnymi drogami, niebyt przydatna dla rowerów miejskich i szosowych. Teren płaski, miejscami przejezdne łachy piasku. Połowa dystansu asfaltem.

Już na terenie Dolnego Śląska (za Gatką) mamy okazję poznać bogatą przyrodę tych okolic przejeżdżając wzdłuż rezerwatów Stawy Milickie (kompleks Radziądz) i Olszyny Niezgodzkie (obie drogi asfaltowe). Żółta Droga na południe od Niezgody utwardzona. Warto odwiedzić czatownię do obserwacji ptaków nad stawem Niezgoda oraz wieżę obserwacyjną nad Starym Stawem. W drodze powrotnej można zwiedzić zabytki Sarnowy oraz przystanąć nad grobem przywódcy Powstania Styczniowego - Stefana Bobrowskiego przy kościele w Łaszczynie. Teren bardzo ubogi w placówki gastronomiczne.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z Rudnej nad Odrę DOT33 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 379 m

Suma zjazdów: 376 m Rowerzystom z Leszna trasę poleca Dolnoslaska_OT Jedna z nielicznych dolnośląskich pętli, wyznaczona w całości po asfaltach. W zdecydowanej większości biegnie dobrej klasy drogami o niezbyt dużym natężeniu ruchu. Trochę więcej samochodów spotkamy jedynie w okolicach Rudnej. Teren jest lekko pagórkowaty, raczej otwarty, do 34 km należy doliczyć około 350 m przewyższeń, co zresztą tylko uatrakcyjnia trasę. Jazdę można zacząć na dworcach kolejowych - w Rudnej lub Gwizdanowie. Punktem zwrotnym jest wtedy nadodrzańska Chobienia.

🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Zelz (Trasy rowerowe Dolnych Łużyc i Mużakowa) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 32,9 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 258 m

Suma zjazdów: 1 269 m Trasę rowerową mieszkańcom Leszna poleca Dawidos

Trasa jest bardzo urokliwa i łatwa - przebiega przez Geościeżkę, wiedzie po terenach dawnej kopalni Babina, w Chwaliszowicach i Żarkach Wielkich - przebiega nieopodal warowni i wieży Rycerzy Rabusiów (trzeba odbić z trasy, obiekty są zaznaczone na mapie), po niemieckiej stronie od miejscowości Zelz możemy podziwiać urokliwe morenowe tereny doliny Nysy Łużyckiej, rezerwat leśny Schwarze Grube, bajkowy las - Marchenwald oraz w okolicy Pusack - wilczy wąwóz - Volfschlucht (wejście od strony Marchenwald), powrót skrajem Parku Mużakowskiego (UNESCO). Start Łęknica OKSIR, ul. Wojska Polskiego wjeżdżamy na ścieżkę rowerową (szutrową) - udajemy się nią do ul. Dworcowej tam w prawo - następnie wzdłuż brukowanej ul. Dworcowej ok. 50 m skręcamy w prawo na gruntowy odcinek ul. Leśnej i kierujemy się nią do tunelu pod obwodnicą, za tunelem w lewo na geościeżkę.

Przejeżdżamy Geościeżkę (ok 4 km) - wyjeżdżamy w m. Nowe Czaple, przekraczamy gminną drogę asfaltową i skręcamy w prawo na przygotowaną szutrową ścieżkę rowerową - kierujemy się aż do m. Kamienica mijając po drodze: Chwaliszowice, Żarki Wielkie, Buczyny. W okolicach miejscowości Kamienica opuszczamy ścieżkę rowerową, skręcamy w lewo do m. Kamienica, następnie Siedlec. W m. Siedlec przekraczamy granicę betonowym mostem dla pieszych i rowerów, wjeżdżamy do m. Zelz - tu od razu skręcamy w lewo - kierunek Bad Muskau - dalsza część trasy przebiega wzdłuż doliny Nysy po niemieckiej stronie. Od m. Köbeln jadąc nadal prosto poruszamy się cały czas drogą Köbelner Str, skręcamy dopiero w Bad Muskau przy hotelu Am Schlossbrunen w lewo w drogę Uferweg, następnie Kirchstrasse, Clara Zetkin Str., którą podążamy aż do granicy, następnie przy moście granicznym w prawo wzdłuż Nysy za linią nadbrzeżnych zabudowań do niebieskiego mostu kolejowego Bad Muskau - Łęknica OKSIR.

(trasę można zmodyfikować i wrócić ścieżkami Parku Mużakowskiego po niemieckiej stronie) TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z czerwonego szlaku do Rezerwatu Modrzewina Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 567 m

Suma zjazdów: 567 m Rowerzystom z Leszna trasę poleca Nasiol23 Grojec-Głuchów asfalt, potem trasa prowadzi w większości przez polne i leśne drogi, aż do Rezerwatu Modrzewina, powrót to Grójca z Modrzewiny to nieustanna droga góra-dół. Na trasie dużo urokliwych miejsc.

Nawiguj

