Rowerem do 35 km od Leszna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 9 - 10 września?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Leszna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Leszna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Leszna warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Leszna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Leszna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Odkryj okolice Przemkowa DOT5 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 210 m

Suma zjazdów: 210 m Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom z Leszna To ciągle nieodkryty przez rowerzystów teren, na którym poza okolicami wieży widokowej trudno kogoś spotkać. Naturalnym punktem startu jest Przemków. Piękna, widokowa trasa została poprowadzona w zasadniczej części na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, po bardzo wartościowych przyrodniczo obszarach użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno oraz Rezerwatu Stawy Przemkowskie. Dominują na niej polne drogi gruntowe, znajdziemy też sporo odcinków leśnych, przy symbolicznym udziale asfaltów. Oznaczona jest kolorem żółtym. Znaków w wielu miejscach brakuje i są nieodświeżone (stan na 2019 rok).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Korzeńsko - Sarnowa - Dolina Świętojańska - Rawicz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,38 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 2 495 m

Suma zjazdów: 2 496 m Trasę rowerową mieszkańcom Leszna poleca Wielogorski Początkowo asfaltem z Korzeńska, odcinki leśne dosyć piaszczyste, za Dąbrówką żółtym szlakiem do Rawicza.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kożuchów-Broniszów-Przylaski (pętla) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 613 m Rowerzystom z Leszna trasę poleca Furserwis Wiekszość trasy przebiega drogami polnymi, lesno-szutrowymi co jest walorem tej trasy.

Z Kożuchowa udajemy się w kierunku Mirocina Dolnego, korzystając z dróg leśnych i polnych w okolicach toru motocrosowego.

W M.Dolny przejeżdżamy skrzyżowanie, udając się w kierunku Radwanowa.

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w lewo w drogę leśną, która może nam sprawić niemało kłopotów, zwłaszcza po opadach deszczu.

Leśną drogą docieramy do wsi Broniszów, gdzie po prawej stronie możemy zobaczyć wieże kościoła ewangelickiego, pozostałości po neoromańskim kościele ewangelickim z roku 1863. Jadąc prosto, docieramy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewo. Po prawej stronie znajduje się kościół, po lewej pałac z XVI-XIX wieku…

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w prawo, gdzie znajduje się droga pożarowa szutrowa nr.35. Po prawej stronie znajduje się parking i miejsce na piknik - warto skorzystać.

Drogą szutrową dojeżdżamy do wsi Wojsławice gdzie skręcamy w lewo

na Przylaski. Przed nami dłuższy odcinek drogi asfaltowej .Dojeżdżając do Wichowa, na wysokości Wolnostojącej Dzwonnicy skręcamy w lewo w kierunku Mirocina Górnego.

Dojeżdżamy do drogi szutrowej, która doprowadzi nas do Bulina. Za wsią Bulin w lewo przy Czarcim Kamieniu drogami leśnymi jedziemy do drogi asfaltowej w kierunku Kożuchowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Leszna

🚲 Trasa rowerowa: Leśne klimaty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,08 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 609 m

Suma zjazdów: 629 m Trasę rowerową mieszkańcom Leszna poleca Sowa.jakub1

Fajna trasa na popołudniową krótką przejażdżkę. Fragment t biegnie żółtym szlakiem rowerowym z Czosnówki do Krasówki przez leśnictwo Rudka. Na trasie przejeżdżamy mostem śródleśną rzeczkę - Rudkę.

Dziś pogoda była super, słonecznie, choć trochę wietrznie. W lesie jednak nie odczuwało się tego wiatru. Przyroda powoli budzi się do życia, w końcu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łęknica - Halbendorf (Trasy rowerowe Dolnych Łużyc i Mużakowa) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,91 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 214 m

Suma zjazdów: 1 221 m Trasę rowerową mieszkańcom Leszna poleca Dawidos Trasa wiedzie przez najciekawsze atrakcje okolic tzn. zaczynamy podróż obrzeżami Parku Mużakowskiego (UNESCO), przejeżdżając obok Nowego Zamku, następnie odwiedzamy Park Rodendronów w Kromlau, jezioro Halbendorf, gdzie możemy podziwiać ewolucje pływających na Wakeboardach lub sami spróbować sił, objeżdżamy jezioro Halbendorf, podróżujemy potem wzdłuż linii kopalni odkrywkowej (niesamowity krajobraz i przestrzeń), wracamy potem do Łęknicy obserwując ślady tradycji i zabudowań Łużyckich w Krauschwitz a wcześniej w Trebendorf.

START Łęknica OKSIR - kierujemy się na Most Kolejowy na Nysie Łuż. - przekraczamy granicę - zjeżdżamy z mostu, przekraczamy ulicę, skręcamy w lewo - wjeżdżamy na ścieżkę rowerową - dalej wzdłuż Nysy Łużyckiej - przecinając brukowaną drogę - mijamy po prawej most graniczny, wjeżdżamy do Parku Mużakowskiego - na skrzyżowaniu w lewo podążamy wzdłuż rzeczki - Nysy Hermana. Przekraczamy Nysę Hermana przy najbliższym moście w lewo. Na wys. fosy i nowego zamku w lewo w żwirową alejkę. Następnie ścieżką parkową wzdłuż miasta - za altanką - skrzyżowanie w lewo - wyjazd z parku do drogi głównej (Berliner Str.) - skręcamy w prawo - następnie w lewo (w Gablenzer Str.) - cały odcinek prosto, w Gablenz - skręt w lewo (w Krauschwitzer Weg), po 300 m w prawo przekraczając drogę główną (Kromlauer Weg), w prawo w Schulstrasse, następnie w lewo w Spremberger Str - dojeżdżamy do parku Rododendronów w Kromlau - wracamy do drogi głównej - w lewo po 300 m - na skrzyżowaniu w lewo do stacji Waldeisenbahn (kolejka leśna) - kierujemy się prosto na Weisswasser, trasa biegnie przez niem. część geoparku - w Weisswasser główna droga - w prawo (w Strugaweg), w prawo (An der Ziegelei) - w lewo (Auensiedlung), w prawo (Halbendorfer Weg) - przed miejscowością Halbendorf na skrzyżowaniu w lewo (znajdujące się na trasie szlabany - można objechać) - ścieżka rowerowa - objazd jeziora (Halbendorfer See po lewej). Po objechaniu jeziora w prawo kier. Trebendorf. W m. Trebendorf w lewo mijamy ośrodek sportowy - następnie ponownie w lewo - wjazd na ścieżkę rowerową (Tiergarten Str.) kier. prosto - tuż przed wieżą skręcamy w lewo - (brukowaną drogą) kierunek na Weisswasser - dojeżdżamy do drogi głównej - prosto - drugie światła w prawo-następnie długi odcinek prosto drogą rowerową do Krauschwitz - Bad Muskau Most Kolejowy przejście graniczne DE/PL - Łęknica OKSiR.

TRASY ROWEROWE DOLNYCH ŁUŻYC I MUŻAKOWA - są serią propozycji zwiedzania regionu okolic Łęknicy, Przewozu oraz Saksonii i Brandenburgii, zostały przemyślane, sprawdzone i przejechane wielokrotnie przez grupę Łęknica się kręci.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd rowerowych serwisów w Lesznie. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje.

Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu: Gdzie się wybrać na przedłużone wakacje?