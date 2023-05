Rozbudują znany hotel w Boszkowie. Będzie 5 gwiazdek i basen dla wypoczywających Dariusz Staniszewski

Hotel Sułkowski w Boszkowie zmienił właściciela i nazwę. Teraz nazywa się Antonińska Resort Spa, i jest to dopiero początek zmian. Hotel będzie rozbudowany, tak, aby nowa część spełniała wszystkie warunki potrzebne do otrzymania 5 gwiazdek, które w polskiej klasyfikacji oznaczają najwyższą jakość. Wiadomo, że po przebudowie hotel nie będzie zasłaniał jeziora z ulicy Dworcowej, bo stary i nowy budynek połączy przeszklony łącznik. Będzie też wisienka na torcie zmian nawiązująca do tradycji Jeziora Dominickiego.