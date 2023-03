Ruszyła rekrutacja do szkół i przedszkoli w Lesznie. Jakie są terminy rekrutacji?

Zapisy do szkół i przedszkoli w Lesznie

Ruszyła rekrutacje do szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych w Lesznie. Od poniedziałku - 6 marca 2023 roku można zapisać w formie elektronicznej dziecko do przedszkola oraz zgłosić dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej w obwodzie, w którym się mieszka.

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych w Lesznie rozpoczął się 6 marca i zakończy się 31 marca 2023 roku. Rodzice bądź opiekunowie składają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej - mówi Rober Fryz, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Lesznie.

Postępowanie uzupełniające w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 lipca a zakończy 6 lipca 2023 roku. W oddziałach dwujęzycznych szkół nabór rozpocznie się 8 maja a zakończy 22 maja 2023 roku. Termin uzupełniający rozpocznie się 29 czerwca i zakończy 3 lipca 2023 roku. Z kolei do oddziałów sportowych klas czwartych nabór rozpocznie się 27 marca a zakończy 5 kwietnia 2023 roku. Nabór uzupełniający potrwa od 3 lipca do 6 lipca 2023 roku.