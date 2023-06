Schorowana pani prosiła o pomoc. Apel uruchomił lawinę komentarzy na osiedlu w Lesznie

Wołanie o pomoc zamieściła schorowana pani na grupie Gronowo - Leszno. Do apelu dołożono zdjęcia, na których widać chłopców. Wpis uruchomił lawinę komentarzy, wśród których, rodzice dzieci ze zdjęcia wzajemnie się obrażali.

Błagam o pomoc - napisała mieszkająca przy ulicy Barbary Jeziorkowskiej w Gronowie schorowana pani

Jestem w szoku. Wróciłam w piątek ze szpitala i nie mam siły z nimi walczyć. Boję się być w domu - napisała na grupie Gronowo - Leszno mieszkająca przy ulicy Jeziorkowskiej pani Ewa. Dodatkowo, autorka wpisu dołożyła zdjęcie, na którym widać nastoletnich chłopców. Jeden z nich ma czarną bluzę z kapturem. Pod wpisem zamieszczono pond 100 komentarzy. Część internautów pyta się co się stało i w jaki sposób można pomóc pani Ewie? Dariusz Staniszewski Pani Ewo, co się stało? Proszę napisać do mnie na messengerze - napisała pani Dorota. Wstyd, żeby smarkacze tak się zachowywali. Rodzice niczego nie nauczyli. Gdyby to był mój syn, jak na Golgotę po kolanach by szedł i przepraszał za swoje zachowanie, a w ramach przeprosin codziennie służył pani pomocą - napisała pani Agnieszka.

Wczoraj również zwróciłam grupce młodzieży uwagę na naszym placu przy Jeziorkowskiej. Byli wulgarni i zero skruchy. Najgorsza z nich była mała blondyneczka. Pyskata i wulgarna. Skakali po stole, ławkach a z gałęzi zrobili huśtawkę - zauważyła internautka Iweta. Mam nadzieję, że policja spisała dane tych dzieciaków i będą konsekwencje, a rodzice dowiedzą się na kogo swoich synów wychowują - dodała kolejna mieszkanka leszczyńskiego Gronowa. Do burzliwej dyskusji na grupie Gronowo - Leszno dołączyli rodzice dzieci ze zdjęcia. Podobno Ci młodzi ludzie dewastują tej kobiecie mieszkanie - napisała pani Diana. Jak nie wiesz to nie wypowiadaj się bo sprawca uciekł mimo że przyznał się do winy a chłopcy stali i patrzyli - napisała mama jednego z chłopców. A chwilę później byli na placu i skakali po domku. To do grzecznych dzieci raczej nie należą - skontrowała wpis mamy chłopca pani o imieniu Agnieszka.

Dyskusja na portalu społecznościowym z godziny na godzinę przybierała coraz ostrzejszy charakter. Ostatnio również widziałam, że tam synek z kolegami latał po godzinie wróciłam i moja babcia (która mieszka obok) zauważyła połamanego kwiatka obok swojego okna. Lepiej, aby synek już się tam nie kręcił - zwróciła się do mamy chłopca ze zdjęcia pani Ola.

Głos rozsądku mieszkanki leszczyńskiego Gronowa

Wśród ponad 100 komentarzy pod postem schorowanej pani Ewy można odszukać wyważone i tonujące dyskusję wpisy. Jeden z nich zamieściła pani Paulina. Jeżeli dzieci zachowują się w taki sposób potrzebują - pomocy! Obrażanie dzieci, które nie potrafią wykazać się empatią i szacunkiem do siebie samych, innych ludzi i otoczenia, będzie tworzyć jeszcze więcej przemocy. Wyzwiska, a co gorsza straszenie karami cielesnymi wobec tych dzieci - nie przyniosą żadnego efektu. Wręcz przeciwnie będzie umacniać te dzieci, że są złe i są do niczego. A to będzie potęgować takie zachowanie! Nie bądźmy obojętni wobec takich sytuacji, dbajmy o siebie nawzajem. Nienawiść rodzi jeszcze więcej nienawiści. Bezwzględnie trzeba przerwać takie zachowanie, pomóc tej starszej kobiecie, ale nie pomijajmy w tym wszystkim tych dzieci. Potrzebują zdrowego i właściwego przykładu, jak spędzać wolny czas oraz jak żyć z innymi, z uwzględnieniem granic, których nie można przekraczać. O konsekwencjach jakie czekają za niewłaściwe zachowanie. O szacunku do samego siebie - napisała pani Paulina, dodając - Dzięki temu dzieci będą miały umiejętność i predyspozycje do tego, aby szanować innych. Dzieci potrzebują rozwijać swoje talenty, które bezsprzecznie posiadają wszyscy! Jesteśmy tutaj po to, żeby sobie pomagać! Pamiętajmy, że to my dorośli jesteśmy dla nich przykładem - poprzez swoje zachowanie, gesty i sposób, w jaki mówimy. Nikt nie ma prawa krzywdzić i nikt nie powinien być krzywdzony.

Ulica Barbary Jeziorkowskiej w Lesznie na zdjęciach

