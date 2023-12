Ścieżki rowerowe do 35 km od Leszna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 - 31 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Leszna? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 35 km od Leszna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Leszna warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Leszna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Leszna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 grudnia w Lesznie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 35%. W niedzielę 31 grudnia w Lesznie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 29%. 🚲 Trasa rowerowa: Gdzie Rudka wpada do Krzny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 116 m Sowa.jakub1 poleca trasę mieszkańcom Leszna Niespełna 8 km przejażdżka do ujścia rzeki Rudka do rzeki Krzna. Świetne miejsce na piknik nad Krzną (wiosną, latem może być za wysoka trawa). Powrót ścieżką gruntową wzdłuż torów. Pogoda była dziś wyborna, cały dzień słoneczko i letnia temperatura.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Doliną rzeki Krzny do ujścia do Bugu Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,18 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 1 157 m

Suma zjazdów: 1 098 m Trasę rowerową mieszkańcom Leszna poleca Sowa.jakub1 Krajoznawcza trasa z Białej Podlaskiej do Nepli nad Bugiem. Szlak wiedzie wzdłuż rzeki Krzny, po obu stronach. Przepiękna przyroda, bogactwo krajobrazów, urozmaicone drogi oraz wiele ciekawych obiektów zabytkowych na trasie. Zobaczymy piękną drewnianą architekturę mijanych wsi, piękne kościoły w Malowej Górze, Neplach, wiele pomników i krzyży przydrożnych, zespół pałacowo-parkowy w Neplach, tzw. "kamienne baby" - tajemnicze stare kamienie w formie krzyża oraz wiele innych. Celem trasy jest ujście rzeki Krzny do rzeki Bug, na terenie pięknego rezerwatu "Szwajcaria Podlaska", znajdującego się w obszarze parku krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: "Nadbużańskie Polesie" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 117,15 km

Czas trwania wyprawy: 117616 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 209 m

Suma podjazdów: 2 183 m

Suma zjazdów: 2 194 m Sowa.jakub1 poleca trasę mieszkańcom Leszna Wycieczka szlakiem rowerowym przez rezerwat "Nadbużańskie Polesie" (UNESCO), na przestrzeni 100 km, wzdłuż Zachodniego Bugu. Obszar trasy to tereny przygraniczne między trzema państwami: Polską - Białorusią - Ukrainą. Na trasie: (źródło: Biała Podlaska - Brześć: nieodkryty Wschód. Kraków: Amistad, 2008)

Rezerwat Biosfery "Polesie Nadbużańskie"( Białoruś)- powołany w 2003 r., obejmuje 48 024 ha. Posiada status rezerwatu biosfery UNESCO. Położony w południowej części rejonu Brzeskiego w granicach Zachodniego Polesia. 70 % rezerwatu to nienaruszone, naturalne ekosystemy. W rezerwacie występują niezwykle rzadkie na Białorusi skupiska lak piaskowych, północne lasy tajgowe, rzadkolesia jałowcowe, wrzosowiska, niewielkie obszary bagienne. Rośnie tu ponad 700 gatunków roślin naczyniowych. Ponad 30 gatunków roślin i grzybów wpisanych jest do Czerwonej Księgi Białorusi. Faunę reprezentuje 310 gatunków kręgowców, 32 gatunki ryb, 7 gatunków gadów (wszystkie na Białorusi) i 12 gatunków płazów. Świat ptaków reprezentuje ok. 200 gatunków, z tego 160 tu gniazduje. Spotykamy tu również 60 gatunków ssaków. Będąc w rezerwacie możemy wypatrzeć: bielika, czaple siwa, wąsatkę, rybołowy, orla przedniego, kobuza. Spotkać możemy również az 16 gatunków nietoperzy. Zobaczymy tu także wilka, borsuka, orzesznice, wydrę, żółwia błotnego.

Stawy "Stradocz" - najstarsze na Białorusi (przeszlo 100 letnie) stawy rybne. Występuje tu 28 gatunków ptaków z Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych na Białorusi (38 wszystkich na liście). Spotkać tu można m.in. orla białego, podgorzałkę, remiza. Znajduje się tu również jedna z 10 ostoi Czapli Siwej na Białorusi. Często zobaczyć można tu również żółwia błotnego.

Jezioro Stradieczskoje - nieduże, z piaszczystymi plażami, z bardzo czysta woda. Na wschodnim brzegu źródło.

Miedno - cerkiew Przemienienia Pańskiego z XVIII w. i muzeum Etnograficzne. na polnoc od wsi ogromne świerki, pomniki przyrody.

Jeziora: Białe, Rogoźniańskie, Czarne, Tajnoje

Czersk - drewniana cerkiew św. Michała z 1701 r.

Dubok - drewniana cerkiew sw. Luki z konca XVIII w.

Jezioro Sielachy - największa paproć na Białorusi - długosz królewski. Jest to jedyne miejsce występowania na Białorusi tej rośliny, pod ścisłą ochrona.

Orchowo - bogaty w piękne rośliny las, zobaczymy tu m.in. paprotkę, kilka gatunków storczyków.

Tomaszówka - cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej , stacja kolejowa Włodawa z poczatku XX w.

Komarówka - Muzeum Kosmonautyki, miesce urodzenia pierwszego białoruskiego astronauty Piotra Iljicza Klimuka.

Sielachy - 30 metrowe zbocza (182 m n.p.m) wznoszące się nad terenem zalewowym Bugu z piaszczysta wydma porośnięta sosnowym lasem.

Przyborowo - cerkiew św Jana, za wsia malownicze widoki na dolinę Bugu i liczne starorzecza.

Borisy, Szykiele, Podluze, Bogdany - dość niezwykle rozplanowanie wsi na tarasie zalewowej wśród licznych piaszczystych wydm.

Domaczewo - cerkiew św. Łukasza Apostoła zbudowana w stylu neoruskim w 1905 r., późnoklasycystyczny kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1854 r.

Wycieczka była międzynarodowym rajdem rowerowym zorganizowanym przez dwa kluby rowerowe: Bialski Klub Rowerowy z Białej Podlaskiej i Kola-Bok z Brześcia na Białorusi.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Leszna

🚲 Trasa rowerowa: Pabianice-Wymysłów-Poleszyn-Orpelów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 1 720 m

Suma zjazdów: 1 732 m Trasę rowerową mieszkańcom Leszna poleca Karnik Piękna trasa na niedzielną przejażdżkę. Praktycznie cała droga jest twarda, nieliczne kilkudziesięciometrowe odcinki piasku nie stanowią problemu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kijowieckie Lasy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,88 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 1 061 m

Suma zjazdów: 1 051 m Rowerzystom z Leszna trasę poleca Sowa.jakub1

Popołudniowa przejażdżka do lasu kijowieckiego. Starodrzew, piękne stare leśne dukty, bogactwo przyrodnicze lasu mieszanego, leśniczówki, ambony, zające, sarenki. To wszystko spotkało mnie podczas krótkie wycieczki za miasto.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i serwis rowerów w Lesznie. Lista warsztatów

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o rower

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Pułkownik Kultury przejmuje media publiczne w Polsce!