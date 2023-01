Śnieżna zima wróci do Leszna. Wiesz, kto odpowiada za odśnieżenie chodnika przed domem? Dariusz Staniszewski

Opracowane przez synoptyków prognozy pogody dla Leszna i okolic pokazują, że śnieżna zima powróci. A atak zimy. który mieliśmy w ubiegły weekend powtórzy się i miasto zasypie śnieg. To zła wiadomość dla właścicieli budynków, bo śliskie chodniki i zalegający śnieg są przyczyną wielu wypadków. Gdy dojdzie do złamania ręki lub nogi na nieodśnieżonym chodniku, to poszkodowany może wystąpić o odszkodowanie.