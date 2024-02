Śpiew, tańce i dobra zabawa. Folkowa biesiada w Święciechowie

Po raz drugi w Święciechowie miała miejsce Folk Biesiada. Organizatorem pełnego dobrej zabawy, śpiewu i tańców wydarzenia był Zespół Pieśni i Tańca Marynia oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.

O muzyczny klimat zadbała „Kapela Podwórkowa z Kopyta" z Konina, przy której nogi same rwały się do tańca, a gości witała kapela dudziarska. Podczas przerwy tancerze zespołu Marynia zatańczyli suitę rzeszowsko-przeworską.

Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w imprezie. Mamy nadzieję, że był to dla Was cudowny czas, i że jeszcze nie raz spotkamy się na naszych imprezach i koncertach. Cieszymy się, że tak wspaniale bawiliście się od początku do końca zabawy - dziękują bawiącym się podczas Drugiej Folk Biesiady członkowie zespołu Marynia.