Studniówka 2023. Bal maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie

W pięknie przystrojonej na ten wieczór Oazie w Kłodzie zebrali się tegoroczni maturzyści leszczyńskiego "Kopernika". W maju do egzaminu maturalnego przystąpią uczennice i uczniowie z 6 klas.

"Przyjaciele moi i przyjaciółki! Nie odkładajcie na później ani egzaminów, ani dentysty, a przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości" cytatem z Rozmowy w tańcu Agnieszki Osieckiej, przywitała maturzystów Krystyna Łasowska, dyrektorka II LO w Lesznie.

Słowa Agnieszki Osieckiej skłaniają do refleksji jak żyć. I to nie przypadek, że poetka przytacza tak różne zdarzenia. Jakimi priorytetami powinien kierować się młody człowiek i jak pogodzić różne cele? Jak odnaleźć poczucie sensu swoich działań? To pytania, które nurtują wielu z Was. Mogą wprowadzać niepokój i wywoływać zamęt. Jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Ale jest rada, która mówi: nie odkładaj niczego na później - zwracała się do uczennic i uczniów Krystyna Łasowska.