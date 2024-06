Szok! Wąż pełzał po ulicy w centrum Lesznie. Na miejsce wysłano ekopatrol straży miejskiej Dariusz Staniszewski

Mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Kościelnej w ostatni poniedziałek - 25 czerwca 2024 roku, zaalarmowali straż miejską o wężu pełzającym w centrum Leszna. Na miejsce wysłano ekopatrol, który ma odpowiedni sprzęt i doświadczenie do tego, aby schwytać i co ważniejsze, we właściwy sposób zająć się gadem.