Szpital w Lesznie zmieni nazwę. Wiedzieliście, że kiedyś w Lesznie były aż trzy szpitale?

Chcemy tak naprawdę przywrócić nazwę szpitalowi, a dokładnie patrona doktora Jana Jonstona i zależy nam na tym, by ponownie patronował on placówce, tak jak przed laty - mówi Krzysztof Albiński, dyrektor szpitala w Lesznie.

Dyrekcji zależy też jednak na zmianie samej nazwy placówki z ,,Zespolony'' na ,,Wielospecjalistyczny''.

- Zespolenie szpitala w Lesznie miało miejsce dobrych kilkadziesiąt lat temu i w związku z tym podkreślanie tego aspektu nazwą nie ma już tak istotnego znaczenia jak to, że chcemy podkreślić, że dziś jest to placówka wielospecjalistyczna. Chcemy wspierać mieszkańców Leszna zdrowotnie w wielu obszarach i to powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie także w nazwie.