Szykują kilka dużych inwestycji. Zobacz wpisane do budżetu na 2024 rok inwestycje w powiecie leszczyńskim

Kluczowe liczby w budżecie powiatu leszczyńskiego na 2024 rok

Zarząd powiatu leszczyńskiego przedstawił radnym projekt budżetu samorządu na 2024 rok. Dokument zakłada dochody w kwocie blisko 74 400 000 zł i wydatki w kwocie 87 500 000 zł z czego 31 600 000 zł przeznaczonych będzie na inwestycje.

Założony na rok przyszły deficyt budżetu w wysokości 13 134 634 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych. Od 2014 r. powiat leszczyński nie ma zadłużenia - informuje Starostwo Powiatowe w Lesznie.

W projekcie budżetu na rok 2024 ujęto ponad 20 inwestycji. Powiat chce przeznaczyć na nie ponad 31 mln, czy kwota wpisana do projektu budżetu wystarczy? Ostateczne ceny będą znane po otwarciu ofert zgłoszonych do przetargów. Niewykluczone, że budżet przejdzie korektę i radni będą musieli dołożyć do zaplanowanych inwestycji.