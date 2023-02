Szykują się do docieplenia "dziesiątki". Remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie Dariusz Staniszewski

Trwa remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie. Ekipa budowlana szykuję się do prac na elewacji budynku, która zostanie wyłożona styropianem. Przed rozpoczęciem robót budowlanych samorząd podjął decyzję o wyprowadzce uczniów i uczennic na okres remontu do gmach należącego do Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. Plan zakłada, że "dziesiątka" będzie gotowa do września 2023 roku.