Szykuje się przebudowa drogi powiatowej we Włoszakowicach. Ulicą Grotnicką można dojechać do Boszkowa Dariusz Staniszewski

Samorząd powiatu leszczyńskiego szykuje się do dużej inwestycji we Włoszakowicach. Chodzi o przebudowę odcinka ulicy Grotnickiej. Połowa kosztów inwestycji będzie sfinansowana z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na oferty od wykonawców Zarząd Dróg Powiatowych czeka do 8 grudnia 2023 roku.