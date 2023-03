Śmieszne internetowe obrazki, czyli... memy

Memy to humorystyczne i satyryczne obrazki, którym towarzyszą podpisy, który stanowią ich kontekst i humorystyczny wymiar. Śmieszne obrazki stały się ważną częścią kultury internetowej i są dziś bardzo popularne na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

Nadchodzi pierwszy dzień wiosny! Zobacz, co o tym myślą internauci!

Tak widziana jest Wielkopolska przez internautów

Z tej formy dostarczania rozrywki i wyśmiewania pewnych zjawisk czy zdarzeń korzystają także Internauci z Wielkopolski. Niektóre z ich prac to prawdziwe humorystyczne perełki, które rozbawią was do łez. Sprawdźcie, jak użytkownicy Internetu śmieją się z wielkopolskich miast: Poznania, Gniezna, Kalisza, Leszna czy Konina.