Talenty w Parku Satyryków. Piknik rodzinny to trzecia część Dni Leszna 2023

Trzeci z Dni Leszna 2023 to stanowczo lokalny akcent artystyczny. O ile także w sobotę na scenie w parku Satyryków można było oglądać lokalnych muzyków, to w niedzielę scenę zdominowały talenty z niemal wszystkich artystycznych dziedzin – od tańca, przez śpiew, występy grup i sekcji działających w Lesznie.

Wszystko zaczęło się po 15.00 w niedzielę, a tego dnia park stał się areną rodzinnego pikniku. Kibicować swoim zdolnym pociechom zjechały całe rodziny. Ten dzień to też okazja do podsumowań działania wielu grup artystycznych i wykonawców.

Ten park i to miejsce we współpracy MOK -u z Teatrem Miejskim już drugi raz z rzędu przyzwyczaja nas do takich rodzinnych spotkań. Cieszymy się, że możemy w taki sposób dać możliwość wspólnej zabawy z ludźmi, który realizują swoje pasje kulturalne - przyznaje Maciej Mizgalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.