Tam wydano grube miliony. Przypominamy jak wyglądała przebudowa na stacji Leszno

170 lat z koleją w Lesznie

„Po zakończeniu robót, pociągi na trasie będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h, co oznacza, że czas jazdy na odcinku Wrocław Główny – Poznań Główny wyniesie 75 minut" mówili kolejarze przed rozpoczęciem robót. Roboty ślimaczyły się i przełożono zakończenie robót.

W Lesznie podczas przebudowy linii E59 zmodernizowano nie tylko torowisko po wschodniej stronie dworca PKP. Wybudowano wiadukt na ulicy Wilkowickiej i zmodernizowano kilka przejazdów kolejowych w Lesznie. To niewymagające precyzji zadanie budziło irytację u kierowców, bo do przebudowy przejazdu na ulicy 1 Maja podchodzono kilka razy. Przy budynku dworca wydłużono tunel, który teraz prowadzi do ulicy Towarowej, i nowego peronu nr 6.