Tragedia na meczu Unii Leszno. Nie żyje kibic, który zasłabł podczas meczu Unii Leszno z Apatorem Toruń

Tragedia na meczu Unii Leszno

Unia Leszno rozgromiła Apator Toruń

Podczas meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi Unia Leszno gościła Apator Toruń. Sezon 2024 nie należy do Fogo Unii Leszno. Leszczyńskie Byki walczą o utrzymanie w ekstralidze. Słaba dyspozycja leszczynian nie przeszkodziła rozgromić drużynę z Torunia. Unia wygrała z Apatorem 56 do 34. Bonus pojechał jednak do Torunia, bo na wyjeździe Byki uzbierały tylko 31 oczek.