Tragiczny wypadek na DK12 koło Leszna. Nie żyje kierowca. Auto z ciałem znaleziono na polu kukurydzy koło Lasocic

Samochód w polu kukurydzy pod Lasocicami w powiecie leszczyńskim zauważyli inni kierowcy około 6.00 rano. Wezwano na miejsce służby: pogotowie, strażaków i policję. Lekarz stwierdził zgon kierowcy. W samochodzie nie było nikogo innego.

Tragiczny wypadek na DK12 Lasocic i Leszna. Nie żyje kierowca KM PSP :Leszno

Śmiertelna ofiara wypadku do 25-latek. Wstępne ustalenia wskazują na to, że kierowca stracił panowanie nad samochodem, który koziołkując wpadł na pole wysokiej kukurydzy. . Śledczy zakładają, że do wypadku dosżło około 4.00 rano. Samochód leżał więc w polu jeszcze przez dwie godziny zanim zawiadomiono służby o zdarzeniu.

Jak widać na zdjęciu, auto nie było dobrze widoczne i zapewne to było powodem późnej reakcji kierowców na zdarzenie.