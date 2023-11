Trasy nordic walking do 35 km od Leszna. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 25 - 26 listopada

Szukasz nowych tras do nordic walking niedaleko Leszna? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień. Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Leszna na nordic walking. Na ten weekend znaleźliśmy ścieżki w odległości do 35 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Nordic walking z Leszna

Razem z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 35 km od Leszna. Sprawdź, czy szlak polecany przez innych jest ciekawa również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź prognozę pogody dla Leszna. W sobotę 25 listopada według prognozy pogody ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 46%. W niedzielę 26 listopada zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 0°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Miejski Szlak Turystyczny w Głogowie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,32 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 19 m

Suma podejść: 62 m

Suma zejść: 60 m Erni_80 poleca trasę mieszkańcom Leszna

Gościom naszego miasta polecam kilkugodzinny spacer Miejskim Szlakiem Turystycznym, pozwalającym zwiedzić Głogów i jego najcenniejsze zabytki.

Głogów jest jedną ze starszych miejscowości na terenie Polski. Najstarszy głogowski gród założony został w X wieku przez słowiańskie plemię Dziadoszan i położony był na prawym brzegu Baryczy. Plemienny gród został zdobyty przez Mieszka I, który około 989 roku zbudował nowy większy gród w widłach Baryczy i Odry na terenie dzisiejszej kolegiaty na Ostrowie Tumskim. Gród miał kształt owalu o wymiarach 108 × 78 metrów. Wnętrze szczelnie zajmowały liczne budynki o konstrukcji zrębowej ustawione równoległe do ulicy, a w miejscu dzisiejszej kolegiaty istniał niewielki kamienny kościół.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Dolnosląska Droga św. Jakuba: Głogów – Jakubów – Lubań – Zgorzelec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 160,96 km

Czas trwania marszu: 53 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 231 m

Suma podejść: 1 555 m

Suma zejść: 1 407 m SPDSJ poleca trasę mieszkańcom Leszna

Już w czasach rzymskich powstawały szlaki handlowe łączące południe Europy z wybrzeżem Bałtyku. Nazywane są one „Bursztynowym Szlakiem”, jakkolwiek szlaków tych w rzeczywistości było kilka. Nabrały one nowego znaczenia w wieku X, kiedy to zaczęły tworzyć się zalążki dzisiejszych państw Europy Środkowej. Szczególnie ważne okazały się drogi łączące Czechy przez Śląsk i Łużyce z Wielkopolską. To właśnie tędy dotarła do Polski kultura łacińska, chrześcijaństwo, przybyła Dąbrówka, a później św. Wojciech. Można więc powiedzieć, że szlaki między Gnieznem i Poznaniem a Pragą stanowiły nasze „drzwi do Europy”. Drogami tymi wędrowali nie tylko dyplomaci, ale nade wszystko kupcy, rzemieślnicy, rycerze, pielgrzymi – ludzie, którzy przez wieki kształtowali oblicze tej ziemi. Dolnośląska Droga św. Jakuba próbuje odtworzyć szlak, który został w roku 1563 wymieniony przez Jörga Gaila z Augsburga jako jeden z trzech szlaków pątniczych łączących Polskę z resztą Europy. Wiódł on przez Poznań, Leszno, Głogów, Zgorzelec i Żytawę.

Dolnośląska Droga św. Jakuba – pierwszy odtworzony odcinek – od lipca 2005 r. łączy Głogów, Jakubów, Grodowiec, Polkowice, Chocianów, Bolesławiec, Lubań i Zgorzelec. Latem 2006 dołączyła do niej Droga Wielkopolska (Gniezno – Murowana Goślina – Poznań – Lubiń – Leszno – Wschowa – Głogów), zaś wiosną 2008 otwarta została Droga Żytawska (Zgorzelec/Görlitz-Żytawa/Zittau- Český Dub-Stara Boleslav-Praga).

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Зеленый маршрут «Яновское кольцо» Stopień trudności: 1.0

Dystans: 216,66 km

Czas trwania marszu: 72 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m GreenwaysBelarus poleca trasę uprawiającym nordic walking z Leszna

Ивановский район – интереснейшая территория, на которой имеется огромное количество памятников археологии, истории, культуры и этнографии. Здесь когда-то существовало древнейшее поселение, следы проживания человека прослеживаются со времен неолита. Особенностью региона в прежние времена было не только отсутствие городов, но также формирование крупных деревень (более тысячи жителей), которые, играя активную роль в развитии ремесел и торговли, получали статус местечек (Иваново, Вороцевичи, Лясковичи, Молодово, Мотоль, Ополь, Тышковичи). В ХVI веке Мотоль официально получил магдебургское право.

Зеленый маршрут может стартовать в Мотоле. Способ передвижения – пешеходный, велосипедный или комбинированный.

Деревня Мотоль – крупное старинное поселение сельского типа с населением более 4,5 тысяч. В местечке сохранились церковь второй половины ХIХ века, старинные здания разных типов (жилые дома, клети, гумна и др.), характерные в прошлом полесским местечкам с типичными конструктивными решениями и элементами архитектурного декора. В деревне эффективно функционирует Музей народного творчества, создан музей первого президента Израиля Хаима Вейцмана.

Затем туристы могут следовать в деревню Тышковичи или Молодово.

Одним из обязательных пунктов зеленого маршрута является районный центр Иваново.

Здесь туристы осматривают памятное место, связанное с именем святого А. Баболи ХVII века, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Крестовоздвиженский костел, памятник Наполеону Орде.

Координатор Зеленого маршрута «Яновское кольцо»:

Шурхай Александр, директор Центра Ивановского районного центра детско-юношеского туризма и краеведения

д. Огово, ул. Шоссейная, 4

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

