Tweet o którym mówi cała Polska. Prezydent Leszna oburzony, a Adam Gbiorczyk z Konfederacji wskazuje na Trapez

Czy kandydat Konfederacji do senatu zaprzecza zagładzie Żydów?

Gorącą dyskusję rozpoczął Łukasz Szantula z Lewicy, który przypomniał wypowiedź Tomasza Stali z Konfederacji. Stala niedawno miał twierdzić, że w sprawie Holokaustu, a konkretnie komór gazowych, „jest wiele znaków zapytania."

W obronie partyjnego kolegi stanął Adam Gbiorczyk z Leszna. Kandydat na senatora napisał „samo istnienie obozów nie jest dowodem na śmierć milionów, a jest dowodem na istnienie obozów", dodając, „ale nie o to w tym chodzi, tylko o to, że to temat tabu, o którym z jakiegoś powodu można mówić tylko dobrze, albo wcale. A my w Konfederacji uwielbiamy łamać tabu."

Wpis A. Gbiorczyka, oburzył prezydenta Leszna. Łukasz Borowiak, znany ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, napisał, że „wstydzi się za tego człowieka", a w kolejnym poście dodał, że „Gbiorczyk z Konfederacji jest ponurą promocją Leszna".

