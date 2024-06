Tygodniowy przegląd prasy 23.06.2024: Leszno, 16.06-22.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Polacy przegrali w Berlinie z Austrią 1 do 3. Po dwóch meczach maja na koncie zero punktów i tylko matematyczne szanse na awans.

Antidotum Airshow Leszno 2024. Zobaczcie szczegółowy program atrakcji, by niczego nie przegapić Kończą się bilety na Antidotum Airshow Leszno 2024. Na lotnisku w Lesznie trwają przygotowania do imprezy, którą obejrzy kilkadziesiąt tysięcy osób przez dwa dni. To będą największe pokazy w historii Leszna. Zobaczcie jak wygląda szczegółowy program Antidotum Airshow Leszno 2024, by nie ominąć niczego atrakcyjnego. Każdego dnia będzie to aż osiem godzin podniebnych atrakcji.