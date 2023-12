Uciekli zostawiając umierającego kolegę. Prokurator przedstawił zarzuty kierowcy i pasażerowi opla

Wypadek na drodze pomiędzy Osieczną a Krzywiniem

Tragiczny wypadek na granicy powiatu leszczyńskiego i kościańskiego. Pod wsią Kąty między Osieczną a Krzywiniem doszło do czołowego zderzenia opla i citroena. Zginął 19-latek z Leszna, ale dwie inne…

Do tragicznego wypadku doszło około 21.00 na drodze między Osieczną a Krzywiniem niedaleko wsi Kąty. Czołowo zderzyły się dwie osobówki. Policjanci ustalili, że kierowca opla astry wykonał nieprawidłowy manewr wyprzedzania karetki pogotowia, i doprowadził do czołowego zderzenia z citroenem, którym kierowała 38-letnia mieszkanka gminy Krzywiń.

Zatrzymanym kościańska prokuratura przedstawiła zarzuty. Kierowca podejrzany jest o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i o to, że uciekł z miejsca wypadku. Natomiast drugi z mężczyzn będzie odpowiadał za nieudzielenie pomocy koledze, który został we wraku samochodu, gdzie zmarł. Obaj złożyli wyjaśnienia i przyznali się do stawianych zarzutów.