Udana koncówka roku w wykonaniu futsalistów z Leszna

Pierwsze 20 minut spotkania, czyli cała pierwsza odsłona meczu rozgrywanego w Grodzie Kopernika była pokazem niekuteczności z obu stron i trochę mimo wszystko zamkniętej gry. Widać było, że żadna z drużyn nie chciała się tak do końca otworzyć. Gdy wydawało się, że pierwsza część starcia obu drużyn zakończy się bezbramkowym remisem, to akcje tuż przed przerwą przeprowadzili futsaliści FC Reiter Toruń. W 19 minucie wynik tego ciekawie zapowiadającego się spotkania otworzył Patryk Szczepaniak, który zaskoczył interweniującego Michała Długosza.

Po zmianie stron mecz stał się bardziej otwarty. Goście przegrywali, więc musieli zaatakować.W 22 minucie ekipa z Leszna wywalczyła rzut wolny z dość dużej odległości. Na bezpośredni, mocny strzał zdecydował się Yvaaldo Gomes, który pokazał, że jest spacjalistą od takich zadań. Po jedno precyzyjnym i silnym strzale było 1:1. Torunianie nie zdążyli się otrząsnąć, a już za chwilę przegrywali po uderzeniu Dominika Soleckiego. Ataki sunęły w tym spotkaniu raz z jednej, raz z drugiej strony i w 30 minucie odżyły nadzieje miejscowych. Po strzale Remigiusza Spychalskiego był remis 2:2 i nie wiedzieliśmy w tym momencie nic. Goście jednak powtórzyli, to co zrobili krótko po przerwie. Podopieczni trenera Tomasza Trznadla znów w krótkim odstępie czasu zdobyli dwie bramki z rzędu. Najpierw ze stoickim spokojem podcinką na 3:2 trafił Douglas, a już kilkadziesiąt sekund później prezycją wykazał się Rajmund Siecla. Gdy w 39 minucie na 5:2 znów trafił Dominik Solecki jasne się stało, że trzy punkty pojadą do Leszna. Zespół z grodu Kopernika zdołał co prawda odpoiwiedzieć jeszcze na koniec bramką Michała Wojciechowskiego, ale na więcej zabrakło już im czasu.



FC Reiter Toruń – GI Malepszy Arth Soft Leszno 3:5 (1:0)