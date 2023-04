Ulica Dominicka w Boszkowie będzie gotowa do wakacji. Zmienia się totalnie. Kamery, parkomaty i co jeszcze pojawi się na ,,pudełkowie'' ?

Remont ulicy Dominickiej w Boszkowie toczy się w bardzo dobrym tempie. Dziś (12 kwietnia 2023) drogowcy układali kolejne warstwy asfaltu na ulicy Jeziornej, która jest przedłużeniem Dominickiej w stronę Dominic. Pierwsze warstwy asfaltowe leżą już także w samym Boszkowie. Sięgają od Jeziornej i Dominic do pola namiotowego w Boszkowie i na kolejnym odcinku: od wjazdu ze skrzyżowania z Dworcową mniej więcej do wysokości Fali. Na pozostałych odcinkach trwa układanie krawężników i przygotowania do budowy chodników i ścieżki rowerowej oraz wylewania asfaltu.

Michał Wiśniewski