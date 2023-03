Ulica Towarowa dziurawa jak szwajcarski ser. Kiedy ruszy remont?

Dziurawa ulica Towarowa. Kto za nią odpowiada?

Podczas modernizacji linii kolejowej wiodącej z Wrocławia do Poznania wydłużono tunel pod torami, który prowadzi na ulicę Towarową. To co zobaczą przyjezdni przypomina szwajcarski ser - dziura przy dziurze i brak porządnego chodnika, bezpiecznie prowadzącego w kierunku ulicy Słowiańskiej.

Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w mieście, które aspiruje do miast o wysokim standardzie swojej infrastruktury, także drogowej - mówi spotkany na ulicy Towarowej młody mężczyzna.

Ulica Towarowa nie należy do samorządu, bo właścicielem jest PKP. I to kolejarze odpowiadają za stan nawierzchni ulicy. Miasto prowadzi rozmowy na temat przejęcia ulicy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jesienią zostanie podpisany akt notarialny. Samorząd planuje modernizację ulicy Towarowej - będzie tam węzeł przesiadkowy.

Dodatkowo samorząd planuje ograniczyć ruch uliczny w centrum miasta i ulica Towarowa będzie włączona do tzw. ringu czyli ulic biegnących dookoła centrum, którego zadaniem jest odciążenie ruchu w śródmieściu i ułatwienie przejazdu.