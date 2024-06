Urzędnicy w Lesznie będą pracowali po siedem godzin. Rewolucja prezydenta Grzegorza Rusieckiego

W Sejmie trwa właśnie proces legislacyjny dotyczący zmiany w kodeksie pracy w zakresie zmniejszenia tygodniowej normy czasu pracy do 35 godzin. Wychodzimy naprzeciw tym zmianom i wkrótce sami przekonamy się, czy są one zasadne. Cieszę się, że to właśnie urząd miasta będzie pionierem 35-godzinnego tygodnia pracy i mocno wierzę w to, że moi pracownicy to docenią i sprostają wyzwaniu podniesienia efektywności pracy - dodaje Grzegorz Rusiecki.