W jednym dniu stracił zdrowie. Mateusz Augustyniak z Leszna potrzebuje pomocy

Pomoc dla pana Mateusza z Leszna

Środa, 8 luty 2023 roku, była najstraszniejszym dniem w życiu rodziny i przyjaciół Mateusza Augustyniaka. Tego dnia wszystko wydawało się być normalne, a dzień toczył się jak każdy inny. Środę wypełniły domowe obowiązki, zakupy, sprzątanie, rozmowa z dziećmi.

Po popołudnia Mateusz poszedł odebrać syna od znajomych, którzy z dziećmi byli na placu zabaw. Mężczyzna nagle bardzo źle poczuł się. Potwornie rozbolała go głowa, a towarzyszący ból opisywał jako "najmocniejszy w życiu." Wezwano pogotowie.

Sekundy przeciągały się jak godziny, a stan Mateusza pogarszał z każdą chwilą. Ból stawał się nie do zniesienia, a w pewnej chwili osiągnął apogeum. Krzyk przyjaciela był tak przeraźliwy, że usłyszeć go można było na całym osiedlu, a my nie mogliśmy nic zrobić - napisali przyjaciele Mateusza na stronie POMAGAM.PL