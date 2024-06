W te ulice wokół lotniska w Lesznie nie wjedziecie podczas Antidotum Airshow Leszno 2024. Zmieni się organizacja ruchu na czas pokazów

Zamknięcie Szybowników planowane jest w piątek 21 czerwca. Odcinek od ronda S5 do lotniska będzie zamknięty całkowicie przez dwa dni. Dojazd od miasta do lotniska będzie niemożliwy w piątek od godziny 15.00 do północy z piątku na sobotę. Ponowne zamknięcie nastąpi w sobotę 22 czerwca 2024 od godziny 12.00 take do północy lub godziny 1.00 w nocy z soboty na niedzielę.