W tych szkołach w Wielkopolsce uczniowie najlepiej napisali egzamin ósmoklasisty 2024! Sprawdź, która szkoła jest najlepsza

Znamy wyniki egzaminów ósmoklasisty 2024! Sprawdź

W maju 2024 roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło około 220 900 uczniów , w tym 11 300 z Ukrainy. Egzaminy rozłożone były na trzy główne przedmioty: matematykę, język polski oraz język obcy nowożytny .

Wyniki egzaminów Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła 3 lipca , już o godzinie 8:30 były dostępne dla zdających na ZIU, czyli Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali w swoich szkołach. Po zalogowaniu mogą poznać zarówno swoje wyniki ze zdawanych przedmiotów, jak i z poszczególnych zadań.

Wyniki uczniów z Wielkopolski

Do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 19 310 uczniów z Wielkopolski, matematykę zdawało 19 301, a języki obce 19 309. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 57 proc. punktów możliwych do zdobycia (średnia kraju 61 proc.). Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały umiejętność czytania utworów literackich oraz odbioru tekstów kultury.

W przypadku matematyki średni wynik dla uczniów z Wielkopolski to 49 proc., co również plasuje się poniżej średniej krajowej wynoszącej 52 proc. W języku angielskim uczniowie z tego regionu uzyskali średnio 64 proc. punktów, co jest nieco niższe od średniej ogólnopolskiej (66 proc.).