Walka trwała do końca, ale się nie udało. Leszno przegrało z Iławą w konkursie na modernizację przejścia przy Grunwaldzkiej

Głosowanie kończyło się o północy 28 marca 2023. Bój między Lesznem a Iławą trwał do ostatnich sekund. Wygrała Iława i to zaledwie 42 głosami.

Dziękuję za mobilizację w głosowaniu na inteligentne przejście dla pieszych. Dziękuję za wszystkie głosy, telefony, wzajemne motywowanie się i szukanie sposobów na zwycięstwo. Choć przez większą część głosowania byliśmy na prowadzeniu, to w końcówce najgroźniejszy rywal zdobył jednak więcej punktów. Jeszcze kwadrans przed północą udało nam się znów zająć pierwsze miejsce, jednak ostatecznie to nie my cieszymy się ze zwycięstwa. To była jednak piękna rywalizacja i walka do ostatnich minut, za którą dziękuję – zapewnił po głosowaniu prezydent Leszna, Łukasz Borowiak.