Ważna ulica w centrum Leszna nieprzejezdna. Wszystko przez awarię. Część ulicy Norwida zamknięto w związku z pracami

To już kolejna awaria siec podziemnych w Lesznie w ostatnich dniach, gdy temperatury mocno spadły, a nocą przekraczały minus 10 stopni Celsjusza. Najpierw doszło do uszkodzenia na ulicy Kasprowicza. Drogę trzeba było częściowo zamknąć, by wykonać wykopy i usunąć awarię.

Dziś - w czwartek 11 stycznia 2023 – od wczesnego ranka podobna sytuacja ma miejsce na ulicy Norwida. To ważna droga przy leszczyńskim wiadukcie Grota Roweckiego.

W czwartek od godzin porannych ze względu na zakres awarii wodociągowej, nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego Cypriana Kamila Norwida w Lesznie na odcinku od alei Jana Pawła II do ulicy Kustronia. Jest to spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac związanych z awarią magistrali wodociągowej – mówi Rafał Zalesiński, prezes Wodociągów Leszczyńskich.

Według wstępnych założeń usuwanie awarii może potrwać do wieczora. Jeśli nie będzie komplikacji to droga zostanie otwarta jeszcze dziś około godziny 22.00. To tego czasu kierowcy muszą objeżdżać ulicę Norwida, co stanowi spore utrudnienie.

Mapa z objazdami prac na Norwida w Lesznie UM Leszna

Kolejny problem pojawił się kilka dni temu na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Westerplatte w Lesznie.