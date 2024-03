Wiadomo, kiedy będzie pogrzeb Marka Goryniaka. Samorządowiec i przedsiębiorca zmarł w niedzielę 10 marca 2024 roku

Marku, jesteś już w lepszym świecie. Dziękuję Bogu, że kiedyś nasze drogi skrzyżowały się. Na zawsze w mojej pamięci pozostaną nasze spotkania, długie rozmowy, wspólne wyjazdy. Będzie mi brakowało Twoich telefonów, i tej inwencji, jaką wykazywałeś przy realizacji różnych pomysłów i potrafiłeś swoim entuzjazmem zarażać innych. Marku, pomagałeś bezinteresownie wielu osobom. Rzadka to cecha w dzisiejszym świecie. Byłeś wierny hasłu: Bóg-Honor-Ojczyzna. Nie spełnią się już nasze wspólne plany. Mieliśmy w tym roku jechać razem do Łańcuta. Już razem nie pojedziemy, ale w moich wspomnieniach pozostaniesz na zawsze. Nasz Przyjaciel z Londynu, na wieść o Twojej śmierci napisał: „Pamiętam nasza wizytę u niego i nasz wspólny pobyt na święcie Pułkowym w Łańcucie. Było to kilka bardzo przyjemnych dni. Wspominam go z dużą sympatią. Jeszcze raz widziałem go w Londynie, gdy przyszedł z synem do Instytutu". Trudne to chwile, gdy w ciągu roku odchodzi kolejny Przyjaciel (w ubiegłym roku ś.p. Jerzy Zielonka). Pewnie już spotkaliście się i patrzycie na nas „z góry" i wspieracie nas. Spoczywaj w pokoju Drogi Przyjacielu! - napisał Zenon Jóźwiak, kierownik delegatury w Lesznie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.