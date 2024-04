Wiadomo kiedy zabiorą się za Szybowników w Lesznie

Kiedy samorząd dokończy modernizację ulicy Szybowników?

Wiosną 2022 roku z 1,5 rocznym opóźnieniem zakończyła się przebudowa krajowej „dwunastki" w granicach Leszna. Wyremontowano prawie 7 kilometrów drogi wiodącej przez miasto. Była to największa inwestycja drogowa w Lesznie od zakończenia modernizacji drogi Północ-Południe w 2012 roku.

Podczas przebudowa „dwunastki" w granicach Leszna modernizacji doczekała się prawie cała ulica Szybowników. Na remont czeka fragment ulicy od numeru 33 do 19, biegnący równolegle do wjazdu na wiadukt. tuż przy placu zabaw. Nie objęty przebudową odcinek ulicy Szybowników wymaga interwencji. Jezdnia była wielokrotnie doraźnie łatana, a biegnący przy niej chodnik jest koślawy. Po opadach deszczu prawie niemożliwe jest dojście do posesji „suchą stopą"

Dariusz Staniszewski