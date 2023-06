Wiatrak czeka na remont. Czy uratują turystyczną atrakcję blisko Leszna?

Zabytkowy wiatrak w Święciechowie wymaga remontu

Koźlak w Święciechowie jest cenną atrakcją turystyczną gminy Święciechowa. Jednak jego stan wymaga remontu, na który gmina musi znaleźć pieniądze. Szacunkowy koszt prac to około 800 000 złotych. Jeśli gmina dostanie fundusze, to koźlak przejdzie kompleksowy remont. Zanim do niego dojdzie, to zdemontowano śmigła, po to, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu odwiedzających Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie przy którym stoi koźlak.

Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie remontu z rządowego programu Polski Ład - mówi wójt gminy Świeciechowa Marek Lorych.

Przypomnijmy, że gmina Święciechowa otrzymała już z województwa ponad 85 000 złotych na remont zabytkowego wiatraka.

