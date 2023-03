Wiosna w Lesznie 20 lat temu. Zobaczcie jak wyglądało nasze miasto i jego mieszkańcy w 2003 roku

Wspominanie Leszna i jego mieszkańców sprzed lat cieszy się wśród naszych czytelników niesłabnącą popularnością. Wiele osób tęskni do czasów sprzed dekad, inni są ciekawi, jak zmieniało się Leszno. Kolejne osoby szukają siebie na zdjęciach sprzed lat.

Leszno lat 2000-tych. Wiosna 2003 roku na zdjęciach

Pamiacie, jak Leszno wyglądało 20 lat temu? Co działo się w naszym mieście w 2002 roku? Jak wyglądały ulice Leszna dwie dekady temu? Mamy dla Was porcję zdjęć Leszna właśnie dokładnie sprzed 20…

Rockowe gwiazdy jak choćby Myslovitz, Acid Drinkers, czy kultowe KSU - to tylko niektóre z koncertów, które 15-20 lat temu wypełniały salę Domu Kultury Kolejarza w Lesznie. Dziś wspominamy to tętniące…

Co znajdziecie na zdjęciach Leszna sprzed 20 lat w naszej galerii?

To prawdziwy przekrój tego, co działo się na przełomie marca i kwietnia dwie dekady temu w Lesznie. Od zdjęć pokazujących mini zoo w Lesznie jeszcze w czasach, gdy oglądać tam można było żubry i niedźwiedzie, po zdjęcie dawnego amfiteatru leszczyńskiego, który przez całe lata działał właśnie obok mini zoo – tam gdzie dziś stoi plac zabaw w pobliżu ulicy Okrężnej. Zdjęcia z 2003 roku to jedne z ostatnich fotografii pokazujących obiekt przed zburzeniem.