Wpadli na kradzieży paliwa. Grozi im do 5 lat więzienia

Mężczyźni z Głogowa kradli paliwo w gminie Święciechowa

Na starej „piątce", w pobliżu Leszna, kierowca busa marki mercedes najprawdopodobniej, by uniknąć czołowego zderzenia z innym samochodem, zjechał na pobocze i stracił panowanie nad pojazdem. Samochód…

Do kradzieży doszło w poniedziałek, 28 września 2023 roku. Tuż po godzinie 4.00 na stację benzynową w gminie Święciechowa przyjechało audi. Auto podjechało pod jeden z dystrybutorów. Dwóch mężczyzn zatankowało paliwo do zbiornika pojazdu oraz do kanistrów, i bez zapłacenia rachunku odjechali. Straty wyniosły blisko 600 złotych. O kradzieży paliwa powiadomiono policję w Lesznie.

Michał Wiśniewski

Policjanci szybko ustalili, że związek z tym zdarzeniem ma dwóch mieszkańców Głogowa. Mężczyźni do dokonania kradzieży paliwa wykorzystali skradzione chwilę wcześniej tablice rejestracyjne od innego samochody tej samej marki - opisuje zdarzenie oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie Monika Żymełka.

arch. Nasze Miasto

Wczoraj (30 sierpnia 2023 roku) policjanci z Leszna pojechali do Głogowa i zatrzymali złodziei paliwa. Są nimi 18 i 20- letni mieszkańcy tego miasta. Zostali przewiezieni do leszczyńskiej komendy, gdzie usłyszeli zarzut kradzieży. Grozi im do 5 lat więzienia.