Wybory samorządowe 2024. Zobacz, jacy kandydaci startują do rady powiatu leszczyńskiego

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SZYMCZAK Damian Edward: pozycja 1 ZIELNICA Małgorzata: pozycja 2 GÓRNY Artur Henryk: pozycja 3 NADOL Beata: pozycja 4 NEUMANN Grażyna Łucja: pozycja 5 POLOSZYK Klaudiusz: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: KASPERSKI Stanisław: pozycja 1 PAWLAK Arkadiusz: pozycja 2 GRYGIEL Dorota: pozycja 3 BAJON Aneta: pozycja 4 OLEJNIK Lidia: pozycja 5 WALKOWIAK Bartosz: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: JAGODZIK Rafał Artur: pozycja 1 SOLARCZYK Anita: pozycja 2 KACZMAREK Alicja: pozycja 3 JANURA Paulina Maria: pozycja 4 ADAMCZEWSKI Bartosz Wojciech: pozycja 5 FIC Jacek: pozycja 6



Kto może zostać kandydatem do rady powiatu?

Kandydować do rady powiatu może każdy, kto jest obywatelem Polski, w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, posiada prawo do wybierania do tej rady i na stałe jest mieszkańcem tego powiatu. To ilu radnych liczy sobie rada danego powiatu, zależy od liczby mieszkańców. Minimalnie jest to 15 radnych, maksymalnie zaś 29. Kandydat może się ubiegać o mandat tylko w jednym okręgu wyborczym i z jednej listy.