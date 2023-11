Wycieczki rowerowe do 35 km od Leszna. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 listopada?

Rozważasz wyprawę rowerową z Leszna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Leszna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Leszna przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Leszna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Leszna, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 listopada w Lesznie ma być 9°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 listopada w Lesznie ma być 6°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Rezerwaty i krajobrazy Spalskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,78 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 2 944 m

Suma zjazdów: 2 918 m Trasę rowerową mieszkańcom Leszna poleca Irki2 Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na południe od Zalesia Górnego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podjazdów: 25 m

Suma zjazdów: 27 m Trasę dla rowerzystów z Leszna poleca Dominkom

Trasa po asfalcie i drogach gruntowych, czasem żwir i piasek w lesie, mały ruch na szosach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: okolice Jutrosina Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,29 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 201 m

Suma zjazdów: 108 m Plantmar poleca trasę mieszkańcom Leszna Trasa w miarę łatwa. Początkowo sporo asfaltów, po stronie śląskiej utwardzone drogi leśne. Piękny leśny przejazd czarnym szlakiem rowerowym z Żydowskiego Brodu do Marchwisk, wśród leśnych stawów wygodną drogą wysadzaną dorodnymi dębami rekompensuje płaski i bezleśny odcinek na zachód i północ od Jutrosina. W osadzie Żydowski Bród pozostałości przedwojennej granicy z Niemcami w postaci podstawy szlabanu granicznego. Tutaj przebieg granicy rozmija się nieznacznie z obecnym podziałem województw. Ciekawy dwór w Sielcu Starym. Do nieukończonego pałacu Czartoryskich obok nie ma żadnego dojazdu. Po drodze kilka zorganizowanych miejsc postojowych, np. w Jeziorach. Zapewne do leśniczówki Lila jak i do Żydowskiego Brodu można znaleźć wygodniejsze drogi. Korzystałem z mapy Powiat Rawicki (1:75 000) wyd. przez Topmapę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Lesznie

🚲 Trasa rowerowa: Turek "ZDROJKI" Trasa nr 5 piesza (żółty 1) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,42 km

Czas trwania wyprawy: 28 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 630 m

Suma zjazdów: 630 m Trasę rowerową mieszkańcom Leszna poleca Zygonm

Ścieżka dydaktycznej ZDROJKI nr 5 oznaczona na przewodnikach kolorem żółtym. Trasa idealna na niedzielny popołudniowy spacer lub krótką jazdę rowerem.

Początek z parkingu leśnego nr 1-przy szosie do Władysławowa. Trasa łatwa, malownicza, w terenie leśnym. Wejście na Górę Grebera, w połowie trasy-na wzniesieniu Konstantynów-punkt widokowy na miasto.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Czerska Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 261 m

Suma zjazdów: 214 m Rowerzystom z Leszna trasę poleca Fotoimpresje Właściwie to był klasyk, najpopularniejsza trasa Rowerowa do Czerska. Przez Konstancin i Obory, my ja troszkę zmodyfikowaliśmy skręcając w Cieciszewie w lewo żeby odwiedzić cmentarz wojskowy z I wojny światowej, i wracając pojechaliśmy na cywilny cmentarz odwiedzić kwaterę Żołnierzy poległych w 1939 roku. Do samego Czerska już bez szaleństwa. Wracając niemal ta samą trasą znów w Cieciszewie skręciliśmy w prawo dla urozmaicenia trasy co dało ten fajny efekt ze mogliśmy zobaczyć samolocik na prywatnym lądowisku. Później jeszcze tylko krótki postój na przejeździe kolejowym i już bez problemów dotarliśmy na Kabaty. Powrót na Żoliborz jak i dojazd rano na Kabaty metrem.

Bez dojazdów z domu do metra trasa miała 66 kilometrów.

Czas startu 09:40

Czas zakończenia 17:40

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i serwis rowerów w Lesznie. Lista warsztatów

