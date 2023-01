Wypadek między Włoszakowicami a Jezierzycami Kościelnymi. Samochód dostawczy przewrócił się na bok Michał Wiśniewski

OSP Włoszakowice

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło we wtorek rano 17 stycznia 2023 w powiecie leszczyńskim. Na drodze między Jezierzycami Kościelnymi a Włoszakowicami doszło do wypadku samochodu dostawczego.. Mercedes przewrócił się na jezdnię.