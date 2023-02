Wypadek na Estkowskiego w Lesznie. Na przejściu dla pieszych w hamujące przed pasami auto wjechał drugi samochód Michał Wiśniewski

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, do którego doszło w środę wieczorem 1 lutego 2023 roku. Na ulicy Estkowskiego w Lesznie w skodę wjechał volkswagen. Kierująca jednym z tych aut trafiła do do szpitala.