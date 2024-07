Wyścigi na Dominickiej w Boszkowie. Przedsiębiorcy napisali petycję do gminy Włoszakowice

Zwracamy się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, nakierowanych na ustawienie w miejscowości Boszkowo letnisko, na ulicy Dominickiej, na odcinku od sklepu Jagoda do miejscowości Dominice, progów zwalniających dla samochodów, umiejscowionych co 300 - 400 metrów, ewentualnie prowadzenie na wspomnianym odcinku drogi, odcinkowego pomiaru prędkości - czytamy w petycji podpisanej przez 40 przedsiębiorców.